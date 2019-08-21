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6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Eskişehir'de sürücüsü aniden duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 TIR ile bir kamyonun da karıştığı kazada, 2 TIR sürücüsü araçlarında sıkışarak, yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Çevreyolu'nun Hava Müzesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara’ya giden Ayşe Gülbahar Yetmez, 06 AB 243 plakalı otomobilini, aniden frene basarak durdurdu. Ardından da Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon, Hüseyin Gültekin'in idaresindeki 14 EB 286 plakalı TIR, Mehmet Çoğultuğ'un yönetimindeki 47 PL 167 plakalı TIR, Muharrem Çoğultuğ'un idaresindeki 21 LB 432 plakalı TIR ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 UN 099 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Şoför kabinine sıkışan yaralı TIR sürücüleri Mehmet Çoğultuğ (31) ve Muharrem Çoğultuğ (31) itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak, ambulansla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Çoğultuğ’un sağ ayağında kırık olduğu, Muharrem Çoğultuğ’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları yan yoldan çevre yoluna çıkan otomobilin, önündeki araca çarpmamak için aniden fren yaptığını, arkasından gelen araçların da duramayıp, birbirlerine çarptığını anlattı.

Uzun süre tek şeritten verilen trafik, araçların vinçlerle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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