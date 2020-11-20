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5G’ye geçiş için 1 milyon kilometre fiber hat gerekiyor

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5G’ye geçiş için 1 milyon kilometre fiber hat gerekiyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için önemli ölçüde fiber altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Ancak yeni teknoloji için ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları oldukça yüksek boyutlara ulaşabiliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için önemli ölçüde fiber altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"1 MİLYON KİLOMETRELİK FİBER HAT GEREKİYOR"

Murat Erkan, "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

ORTAK ALTYAPI ÇAĞRISI

Dünyada da önemli örnekleri olan ortak altyapı ile hareket etmenin, verimli kaynak kullanımı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Erkan, "21 milyon hanelik ülkemizi düşündüğümüzde her şirketin kendi altyapısını kurması 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya koyuyor, bunun yerine ortak bir altyapı ile bu maliyeti dörtte birine düşürebiliriz.

Ayrıca ortak altyapı oluşturmak için kurulacak şirketin de dünyadaki yatırımcılar tarafından ilgi göreceğini ve finansal kaynak bulma konusunda zorlanmayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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