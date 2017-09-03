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5G`de Türkiye imzası da olacak

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5G`de Türkiye imzası da olacak
BTK tarafından ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ile operatörlerin katılımıyla imzalanan "5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü" ile Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumu (BTK) tarafından ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ile  operatörlerin katılımıyla imzalanan "5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü" ile  Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı  sağlayacak. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 5G mobil haberleşme  teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en  erken geçen ülkelerden birisi olma hedefi doğrultusunda BTK eşgüdümünde 5G ve  ötesi ekosistemi oluşturulması amacıyla 5GTR Forumu'nun kurulmasının ardından "5G  Vadisi Açık Test Sahası Projesi" hayata geçirdi.

Söz konusu proje kapsamında ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri  rektörleri ile operatörlerin katımıyla 5G Vadisi Açık Test Sahası Protokolü  imzalandı. Buna göre, 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda yapılacak test ve  denemelerle 5G standartlarının belirlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda 5G Vadisi’nde, BTK, üniversiteler ve işletmecilerin iş  birliğiyle 5G ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir  altyapı kurulması amaçlanıyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora  öğrencileri gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin faydalanabileceği açık  test sahasında, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge  fırsatlarına olanak sağlanacak.

Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili  araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan sağlanacak 5G Vadisi Açık Test  Sahası, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkanları oluşturacak.

Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi ile Ar-Ge çalışmalarının  patentlere dönüşmesi, patentlerin uluslararası standart çalışmalarına aktarılması  ve bu standartlara dayalı ürünlerin küresel çapta yerli markalar oluşturması için  çalışmalar hızla sürüyor.

"MÜHENDİSLERİMİZE BU ALANDA ÇALIŞMALAR YAPTIRACAĞIZ"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 5G Vadisi-Açık Test Sahası  Protokolü ile Türkiye'nin 5G standartlarının belirlenmesinde rol üstleneceğini  ifade ederek, "Bu çok önemli bir protokol. Çünkü artık tüketen değil üreten bir  Türkiye olmak istiyorsak, standartların belirlenmesinde bizim de söz sahibi  olmamız lazım." diye konuştu.

Dünyada 5G standartları henüz konulmadan böyle bir test sahasının  kurulmasının, Türkiye'ye bu fırsatı vereceğini dile getiren Terzioğlu, "Bunu en  etkili şekilde kullanarak, mühendislerimize bu alanda çalışmalar yaptıracağız."  dedi.

"5G VADİSİ'NİN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan da Ulusal  Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçiren Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığı ve BTK tarafından oluşturulan 5G Vadisi-Açık Test Sahası ile  Türkiye'de 5G teknolojisinin temelinin atılmasını sağlayacak çalışmaların  başlatıldığını söyledi.

Türkiye’nin en önemli üç üniversitesinin rektörüyle bir araya gelerek  bu çalışmaları bir adım ileri taşıyarak, 5G Vadisi'nin bir parçası olmaktan  dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Deegan, "Vodafone Türkiye olarak,  teknolojinin arkasında yatan insan hikayelerinden daha iyisini yapma konusunda  aldığımız ilhamla hayatımızı daha akıllı kılacak ve her alanı kapsayan 5G  teknolojileriyle ilgili çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 5G’nin aynı zamanda  yerli üretimin desteklenmesi açısından da itici bir güç olacağına inanıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

"5G ÇALIŞMALARINA HIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ise  Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin  öncelikli gündemi arasında yer alan 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi  konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarla birçok farklı proje yürüttüklerini  belirtti.

Söz konusu protokolle BTK öncülüğünde 5G ve ötesi mobil haberleşme  teknolojilerine Türkiye’nin daha hızlı hazırlanması, bu doğrultuda bir ekosistem  oluşturularak 5G teknolojilerinde yerlilik ve millilik oranının arttırılmasının  hedeflendiğini anlatan Doğan, bu doğrultuda donanım, yazılım, uygulama ve  güvenlik seviyelerinde 5G altyapısında çalışacak ürün ve hizmetlerin 5G  platformları üzerinde test edilebilmesi için açık test sahası oluşturulacağını  kaydetti.

Böylece bu özel alanda 5G ve ötesi teknolojilerin denenmesi ve  sonuçlarının izlenmesi süreçlerinin hızlanacağını belirten Doğan, "Ülkemizin  hedeflediği hızlı büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada teknoloji  kullanımındaki artış büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ülkenin mobil ve internet  iletişim altyapısının bel kemiğini oluşturan bir kurum olarak 5G ekosisteminin  yaygınlaşması konusundaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadelerini  kullandı.

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