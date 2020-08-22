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57 yıl sonra bir ilk

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57 yıl sonra bir ilk
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü vefat eden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi. Robert için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
ABD Başkanı Donald Trump’ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti.
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk

Robert Trump için Beyaz Saray’da cenaze töreni düzenlendi.

Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk

Doğu Odası’nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump’ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk

Başkan Trump’ın üzgün olduğu görülen törende, Trump’a destek eşinden geldi.

Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk

Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump’ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

 
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni... 57 yıl sonra bir ilk
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