56 Dardanel işçisi hastanede

DİSK'e bağlı Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 'kapalı devre' çalıştırılan Dardanel fabrikasında 56 işçinin hastane olduğunu belirtti.

Çanakkale'de konserve ton balığı üreten Dardanel fabrikasında -Covid-19 teşhisi konulanların da yer aldığı- işçilerin 'kapalı devre çalışma' adlı yasalarda yeri olmayan bir sistemde çaliştırılıyor. İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Dardanel fabrikasının adını anmadan ama şirketi tarif ederek verdiği kararda, CHP'li belediyenin de imzası bulunuyor.

CHP'li belediye, gözden geçirme yapılabileceğini açıklamasına karşın, ne imza çekildi ne de gözden geçirme yapıldı. Öte yandan işverenin, yerel basında olumsuz haber çıkmaması için özel bir çaba sarfettiği, mali destek kozuyla 'arayı iyi tuttuğu' iddiaları konuşuluyor. Bu iddialar bilgiye dönüşürse paylaşırım." düşüncesini dile getirdi.

Aslan, öncelikli konunun, işçilere yaygın bir Covid-19 testi yapılması gerekliliği olduğunu söyledi. Bu test hala yapılmamış.

Şirket yönetim kurulu başkanının “Bugün itibarıyla üretim tesislerimizde herhangi bir Covid-19 vakası yok” açıklamasını anımsattığımızda, Aslan da “zorunlu çalışma”nın ilk günlerinde, yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaştı. İşyeri hekimlerinin Türk Tabipleri Birliği yönetimine aktardığı bilgilere göre 56 işçi hastanede müşahade altında.

Aynı kaynaklar toplamda da 150'nin üzerinde pozitif vaka olduğunu aktarmış. Çalıştırılan işçilerin bir bölümünde Covid-19 pozitif çıktığını ancak 'yüksek ateş, başağrısı gibi tipik belirtiler göstermediği için' çalıştırıldığının belirtildiğini aktarıyor.

“İşçilerle görüştük. Evet bir önlem olarak yemekhanede iki kişi yemek yiyoruz diyorlar. Ama soyunma odalarında hiçbir değişiklik olmamış. Bantlar arasında mesafe açılmış ama iş yoğunlaşınca, o mesafeler kapanıyor. İşçiler çok uzun saatler çalıştırılıyor. Sabah 8'de gelip 10'da çıkıyorlar.”