  • BIST 1.061
  • Altın 473,543
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
FLAŞ HABERErdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

56 Dardanel işçisi hastanede

»
56 Dardanel işçisi hastanede
DİSK'e bağlı Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 'kapalı devre' çalıştırılan Dardanel fabrikasında 56 işçinin hastane olduğunu belirtti.

Çanakkale'de konserve ton balığı üreten Dardanel fabrikasında -Covid-19 teşhisi konulanların da yer aldığı- işçilerin 'kapalı devre çalışma' adlı yasalarda yeri olmayan bir sistemde çaliştırılıyor. İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Dardanel fabrikasının adını anmadan ama şirketi  tarif ederek verdiği kararda, CHP'li belediyenin de imzası bulunuyor.

CHP'li belediye, gözden geçirme yapılabileceğini açıklamasına karşın, ne imza çekildi ne de gözden geçirme yapıldı. Öte yandan işverenin, yerel basında olumsuz haber çıkmaması için özel bir çaba sarfettiği, mali destek kozuyla 'arayı iyi tuttuğu' iddiaları konuşuluyor. Bu iddialar bilgiye dönüşürse paylaşırım." düşüncesini dile getirdi.

Aslan, öncelikli konunun, işçilere yaygın bir Covid-19 testi yapılması gerekliliği olduğunu söyledi. Bu test hala yapılmamış.

Şirket yönetim kurulu başkanının “Bugün itibarıyla üretim tesislerimizde herhangi bir Covid-19 vakası yok”  açıklamasını anımsattığımızda, Aslan da “zorunlu çalışma”nın ilk günlerinde, yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaştı. İşyeri hekimlerinin Türk Tabipleri Birliği yönetimine aktardığı bilgilere göre 56 işçi hastanede müşahade altında.

Aynı kaynaklar toplamda da 150'nin üzerinde pozitif vaka olduğunu aktarmış. Çalıştırılan işçilerin bir bölümünde Covid-19 pozitif çıktığını ancak 'yüksek ateş, başağrısı gibi tipik belirtiler göstermediği için' çalıştırıldığının belirtildiğini aktarıyor.

“İşçilerle görüştük. Evet bir önlem olarak yemekhanede iki kişi yemek yiyoruz diyorlar. Ama soyunma odalarında hiçbir değişiklik olmamış. Bantlar arasında mesafe açılmış ama iş yoğunlaşınca, o mesafeler kapanıyor. İşçiler çok uzun saatler çalıştırılıyor. Sabah 8'de gelip 10'da çıkıyorlar.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var06 Ağustos 2020 Perşembe 20:53
  • Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar06 Ağustos 2020 Perşembe 13:57
  • Bakan Soylu duyurdu!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:14
  • Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:56
  • Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31
  • Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?04 Ağustos 2020 Salı 16:13
  • Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13
  • Ensar Vakfı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:46
  • Osmanoğlu’ndan AKP’ye ‘Vahdettin’ çağrısı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:26
  • İşte Emine Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi konuşması03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim