Kısaca, 5 Mayıs’ta AK Parti’den kopacak 55 vekille yeni partisini kuracakmış…
Doğruluğunu elbette zaman gösterecek…
Çok güçlü haber kaynaklarıyla (!) hemen her gün, karşısında oldukları partinin farklı farklı İzmir adaylarını açıklayanlar, Dilipak’ın bu yazısından sonra bakalım neler yazacaklar neler!… Yazının devamı için linke tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/555-kdan-55-vekile-1242yy.htm
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555 K'dan 55 Vekile
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısıyla gündeme bomba gibi düştü…Yazar, "5. ayın 5'inde 55 vekille" başlığıyla yayımlanan yazısında Abdullah Gül’ün kuracağı partiyi anlatmış…
Kısaca, 5 Mayıs’ta AK Parti’den kopacak 55 vekille yeni partisini kuracakmış…
Etiketler: uğur güneri, abdullah gül, vekil
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- 15:55 - Bu fotograf yuva'nın yıkılmasını hızlandırdı
- 15:44 - Şimdi de Ajda challenge başladı
- 15:14 - Atatürk havalimanın da Yarıyıl kalabalığı
- 14:34 - Loris sevgilisine İstanbul'u gezdirdi
- 14:20 - FETÖ operasyonun da çok sayı da kişi gözaltına alındı
- 14:17 - Öğrenciler karne aldı
- 14:15 - Meclis tatile girdi
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