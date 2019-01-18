555 K'dan 55 Vekile

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısıyla gündeme bomba gibi düştü…Yazar, "5. ayın 5'inde 55 vekille" başlığıyla yayımlanan yazısında Abdullah Gül’ün kuracağı partiyi anlatmış… Kısaca, 5 Mayıs’ta AK Parti’den kopacak 55 vekille yeni partisini kuracakmış…
Doğruluğunu elbette zaman gösterecek…
Çok güçlü haber kaynaklarıyla (!) hemen her gün, karşısında oldukları partinin farklı farklı İzmir adaylarını açıklayanlar, Dilipak’ın bu yazısından sonra bakalım neler yazacaklar neler!…Yani, 55 vekili tek tek sayarlarsa şaşırmam. Çünkü ertesi gün patlasalar da hiç bir şey olmamış gibi uçmaya devam ediyorlar...
Bu satırları yazmaktaki amacım, 5. ayın 5’inde 55 vekille parolasıyla ilgili… Gerçi yaşım pek tutmuyor ama, daha sonra öğrendiğim, 1960 yılındaki 555K yani, 5. Ayın 5’inde, saat 5’te Kızılay’da parolası geldi aklıma…
Olay kısaca şu: Demokrat Parti, 5 Mayıs, saat 5’te Kızılay’da bir gösteri düzenleme kararı alır… Ne var ki, iktidara karşı olan gençler hemen 555K adlı bir parola geliştirerek 5. Ayın 5’inde, saat 5’te Kızılay’da karşı gösteri yapmak için örgütlenir… Ve belirtilen saatte Kızılay’ı doldurur. DP’liler azınlıkta kalmıştır. Bir süre sonra da meydana gelen rahmetli Adnan Menderes ve Celal Bayar protesto edilir…Olaylar çıkar…
Malum, 22 gün sonra da askeri darbe yönetime el koyar ve demokrasi tarihimize bir kara leke olarak düşen Menderes, Hasan Polatkan ve F. Rüştü Zorlu idamları gerçekleştirilir…
Ne kadar ilginç bir rastlantı değil mi?
Abdullah Gül’ün 5.ayın 5’inde 55 vekille parti kurma haberi gündeme gelince, 5.ayın 5’inde saat 5’te Kızılay’da (555K) parolasını hatırlamamak mümkün değil...
Kişisel kanım, Gül’ün böyle bir harekete girmeyi göze alamayacağı yönünde…
Neyse..
Bekleyelim görelim…
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