55 Milyona 500 Milyon Zarf

YSK’nın, 2019 seçimleri öncesi 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği ortaya çıktı. 55 milyon seçmen olduğunu belirten CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Bu kadar zarf şaibe yaratır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda, Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) 500 milyon adet seçim zarfı sipariş edildi. Bu durum kafaları karıştırdı. Çünkü, üç seçimde her seçmen, iki ayrı zarf kullanacak. 55 milyon seçmen için 110 milyon zarf gerekiyor. Yasa gereği zarflar seçmen sayısının yüzde 18'i oranında daha fazla basılıyor. Bu durumda yaklaşık 130 milyon zarf gerekiyor. Ancak YSK 500 milyon zarf bastırıyor.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Sayıştay'ın hazırladığı raporla ortaya çıkan durumu değerlendiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

"HİLE İDDİASINI DOĞRULUYOR"

“YSK'nın DMO'ya 500 milyon adet seçim zarfı sipariş etmesi büyük şaibe yaratır. Biz seçimlerde hile yapılacağını dile getiriyoruz. Son yasa ile sandık kurulu mührü olmayan zarflar da kabul edilecek. Bu gelişme adeta bizi doğruluyor. 500 milyon adet seçim zarfı ne yapılacak? TBMM'ye bu konuda önerge de verdim.”

7 Haziran 2015 seçimlerinde fazla basılan oy pusulaları ve zarfları tartışma konusu olmuştu. YSK, 2015 genel seçimlerinde 53 milyon 741 bin 838 seçmen için 73 milyon 988 bin 955 oy pusulası bastırmıştı. O dönem YSK Başkanı Sadi Güven, “Yasa gereğince fazla basılan oy pusulaları ve kullanılmayanlar da yine siyasi partilerin tutanağıyla geri toplanıyor” demişti.