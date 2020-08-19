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55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti

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55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti
Manisa’da AKP Yunusemre İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden 55 kişi düzenlenen törenle İyi Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı'na geçti.

Sözü'den İlker Kılıçarslan imzalı habere göre, partisine üye kazandırmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, AKP'nin her geçen gün kan kaybetmeye başladığını dile getirdi.

İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan yaptığı açıklamada üye faaliyetlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Parti olarak üye katılımı konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Adeta seferberlik halindeyiz. Çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"AKP iktidarının sonu gelmiştir"

AKP iktidarının son yıllarda izlediği yanlış politikalar sebebiyle üye kaybı yaşamaya başladığına dikkat çeken İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan, AKP'den ayrılanların İyi parti'yi tercih ettiğini dile getirdi.

 

 

 

İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son yıllarda kullanılan kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyaset dili, İYİ Parti ile birlikte yerini çözüm üreten, birleştirici ve bütünleştirici bir siyasi dile bırakmaktadır. Her türlü baskıya rağmen halkın teveccühü bütünleştirici ve birleştirici siyasetten yanadır. Bu husus bizler tarafından görülüyorken, Cumhur İttifakına gönül vermiş hemşehrilerimiz tarafından da görülmektedir.

İYİ Parti Türkiye siyasetinin merkezine oturmuş ve kilit noktaya gelmiştir. Son günlerde yapılan açıklamalardan bunu daha net anlıyoruz. Bize illet diyenler, zillet diyenler hatta terör örgütü ile işbirliği yapmak ile suçlayanlar şimdilerde bize yerli ve milli İYİ partili kardeşlerimiz deme noktasına geldiler.

Şimdi soruyorum sizlere; Türkiye'de ne değişti? Cevap, AKP'nin 19 yıllık iktidarının sonuna gelmiştir."

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