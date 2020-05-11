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SON DAKİKAİçişleri Bakanlığı: 13 bin 716 Kişiye İşlem Uygulandı

51 Gün Sonra Berberler Kepenk Açtı

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51 Gün Sonra Berberler Kepenk Açtı
Küresel salgın önlemleri gölgesinde kapatılan kuaför ve berberler 51 gün sonra alınan önlemlerle açıldı.

Bu önlemler kapsamında, maske kullanacak, salonlar cilt bakımı ve makyaj hizmeti vermeyecek. Erkek berberlerde ise tıraş bir süre için sadece makine ile yapılacak. Genelgeye göre ise kuaför ve berberler 09.00 ila 21.00 arasında açık olacak.
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 Alınan önlemler kapsamında açılan kuaför ve berberler iş başı yaptı.

HER MÜŞTERİNİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülüp bir forma kaydedilecek.

''HAVLU VE PEÇETE GİBİ ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIK OLACAK''

Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek ve işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacak.


''HERKESİN KULLANDIĞI ÜRÜN AYRI OLACAK''

Başta ustalar olmak üzere dükkanda bulunan herkes maske takacak. Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak.

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