500 milyon dolar göndermişler!

Galatasaray'dan terör örgütü FETÖ üyesi oldukları için ihraç edilen Hakan Şükür, Arif Erdem ve Hazim Sesli, Uşak'ta defalarca bir araya gelmiş. Ülke dışına 500 milyon dolar gitmiş!

Genel Kurul kararıyla oy çokluğuyla üyelikten atılan hain iş adamı Hazim Sesli (Bürokrasi İmamı baş yardımcısı) ile yönetimin ihraç ettiği Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ortak iş yaptıkları ortaya çıktı. FETÖ'nün Uşak'taki yapılanmasında rol oynadığı belirtilen Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün defalarca buluşup arazi tahsisi görüşmeleri yaptıkları Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alıyor.

PARALARI KAÇIRDILAR

24'ü tutuklu 111 sanıklı davada bazı tanıklar Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün sık sık Uşak'ta bir araya geldiğini ifade ettiler. UŞAK'ta devam eden davanın iddianamesinde Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün himmet toplama adı altında defalarca buluştuğu kaydediliyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Tunus, Fas, Ürdün ve Almanya gibi ülkelerdeki bankaların aracılığıyla ABD'deki 1 numaralı hain Fetullah Gülen'e 500 milyon dolar gönderildiği de belirtiliyor.

İFLAS ETTİRDİLER

Uşak'ta kirli tezgah kuran FETÖ'cülerin bu kahpe terör örgütüne finansal destek sağlamayan iş adamlarına yönelik baskılarla onları tehdit ettikleri de belirtiliyor. Hatta birçoğunu iflasa sürükledikleri de iddianamede yer alıyor. İşte Hakan Şükür de bu hain oluşumun Uşak'taki sorumlusuyla sık sık buluşarak himmeti kontrol ediyordu. Devlete sızmış hain kadrolarıyla insanların emekleriyle, ekmekleriyle oynadılar.