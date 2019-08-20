500 BİN VEREYİM 1 YIL DAHA EVLİ KALALIM

5 yıllık evliliklerini bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında şaşırtan iddia...

Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren sebep ortaya çıktı.

İddialara göre Serdar Ortaç'ın yaşadığı maddi kriz ünlü şarkıcı ve eşini sarsıyordu. Ortaç, Chloe'in doğum gününde bile hediye almıyordu. Yaşanan bu maddi kriz ikilinin arasındaki tartışmayı alevlendirdi.

Chloe'nin Amerika'da yaşadığı kaza ise bu olayların tuzu biberi oldu.

Bir diğer iddiaya göre Serdar Ortaç'ın alınan boşanma kararını ertelemek istediği ve Chloe'ye, "Bir sene daha evli kalalım 500 bin TL vereyim" dediği öğrenildi. Chloe'nin bu teklifi reddetmesi üzerine boşanma kararı alan Ortaç, bunu Chloe'den sakladı. Chloe bunu duyunca sinir krizi geçirdi.