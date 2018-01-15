50 Kilo Verdi!

Mide küçültme ameliyatıyla 110 kilodan 60 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu, "Hayatımın en çok iltifat aldığım dönemini yaşıyorum. Kendimi 20'lik genç kız gibi hissediyorum" dedi.

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kiloya çıkınca 16 Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Yeşim Ceren Bozoğlu paylaştı, hayranları şok oldu! 1.5 yılda 50 kilo veren Bozoğlu, 60 kiloya indi. Yeşim Ceren Bozoğlu: Güzel tokat yedim 43 yaşındaki oyuncu, "Hayatımın en çok iltifat aldığım dönemini yaşıyorum. Kendimi 20'lik genç kız gibi hissediyorum. Zayıflayınca radikal kararlar aldım. Kimsenin ruhsal hasta bakıcısı değilim. Artık bana zarar veren herkese 'Güle güle' diyeceğim" dedi.