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50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi

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50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi
KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı: 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

 

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