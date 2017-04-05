5 yıldızlı otellerde özel partiler düzenliyorlar

Rus ve Ukraynalı modeller son dönemlerde özel partiler yaparak Rus ve Ukraynalı modelleri İstanbul'a davet edip zengin iş adamlarıyla buluşturuyorlar.

Son dönemlerde yeni bir moda daha patlattılar. Zengin iş adamlarına 5 yıldızlı otellerin kral dairesini kiralatıp özel partiler düzenleyen Rus manken Olga Ignatova ve arkadaşı Ukraynalı Dariya Galizina ile birlikte ayda iki sefer düzenledikleri partilerde büyük paralar kazanıyorlar. Partiye giriş iki bin dolar üzerinden düzenlenen parti de İstanbul'da yaşayan veya Ukraynadaki modelleri getirip, iş adamlarına pazarlıyorlar. Bu partilere rehabet büyük.