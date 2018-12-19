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5 yıl hapsi istendi

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5 yıl hapsi istendi
Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle açılan davada yürütülen soruşturma tamamlandı.

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ahmet Kural'a dava açmak için adliyeye giden Sıla Gençoğlu, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın verdiği ifadede, ikilinin birbirlerini hırpaladıklarını doğrulamıştı.

İkili aralarında uzlaşmaya varamayınca savcılık tekrar soruşturma başlattı. 

Savcı tarafından oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Kural, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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