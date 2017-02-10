5.SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR ‘’TÜRKİYE’NİN EN İYİ RADYOCULARINI SEÇMEK İÇİN 3 MİLYON 150 BİN KİŞİ OY KULLANDI.’’

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" önceki gece sahiplerini buldu.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" törenine Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 2000 radyocu ve çok sayıda davetli katıldı.

Radyonun 90 yıllık geçmişini müthiş bir ses ve ışık gösterisiyle sahneye yansıtılan bu özel gecenin müzik direktörlüğünü ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu yaptı.

23 yıllık müzik hayatında birçok şarkıya aranjör olarak imzasını atan Çolakoğlu gecede piyanosunun başında kendi adını taşıyan orkestrasını da müzik severlerle ilk kez buluşturdu.

Ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘’ bu yıl 500 radyo Türkiye’nin en iyisi olmak için yarıştı. Final için 3 milyon 150 bin oy kullandı. Sanat camiası radyolara ve radyoculara çok şey borçlu’’ dedi.

Radyo ve radyocuların 20 kategoride ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenirken Gülşen, Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Eypio, Pamela Spence, Ümit Besen, Serkan Kaya ile Ozan Çolakoğlu ve orkestrası ile birlikte sahne aldılar.

Ozan Çolakoğlu bütün sanatçılarla uzun yıllardır bir arada çalışmasının sırrının onları çok sevmek olduğunu söylerken eşi Gülşen’i ‘’ ama içlerinden birini en çok sevdim ‘’ diyerek sahneye takdim etti.

Gülşen, geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkılarından biri Dan Dan’ı radyocular için seslendirdi doğumdan sonra eski formuna kavuştuğu gözlerden kaçmaya Gülşen, derin göğüs dekolteli parlak işlemeli siyah kostümü ile göz kamaştırdı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise derin yırtmaçlı Versace marka yeşil elbisesiyle Demet Akalın’dı. Hayalet isimli şarkısını seslendiren Demet Akalın müthiş sahne şovu ile de büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca radyocular ödüllerini Cem Belevi, Simge, İlyas Yalçıntaş Derya Uluğ Buray ve Muaazez Ersoy başta olmak üzere 20 ünlü isimin ellerinden aldı.

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töreninde kazananlar şu şekilde;

1. Yılın En İyi Ulusal Radyosu – Power Türk

2. Yılın En İyi Yerel Radyosu - Yozgat FM

3. Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu – Kral Pop

4. Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu – TRT FM

5. Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu – Number 1 FM

6. Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu – Joy Türk

7. Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu - Radyo Ekin

8. Yılın En İyi Arabesk Radyosu - Aşk FM

9. Yılın En İyi Haber Radyosu – CNNTÜRK Radyo

10. Yılın En İyi Spor Radyosu – Lig Radyo

11. Yılın En İyi Tematik Radyosu – Radyo Tafik

12. Yılın En İyi Üniversite Radyosu – 18 Mart Üniversitesi

13. Yılın En İyi İnternet Radyosu – Türk Rap FM

14. Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı – Karnaval FM

15. Yılın En İyi Radyo Show Programı – Cem Arslan

16. Yılın En İyi Radyo Programı – Zeki Kayhan Çoşkun

17. Yılın En İyi Radyo Konuk Programı – Erkan Koç –

18. Yılın En İyi Radyo Haber Programı – Ufuk Karcı – Konuşan Türkiye

19. Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı – Talha Bora Öge

20. Yılın En İyi Yerel Radyo Programı- Baba Radyo-Umut Kuşkaya

