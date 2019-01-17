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5 İşçi'nin hayatını kaybettiği yangın da vali açıklama yaptı

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5 İşçi'nin hayatını kaybettiği yangın da vali açıklama yaptı
Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında korunç bir yangın çıktı. İçişleri Bakanı Mehmet Ersoy, fabrikada 5 Suriye uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi’nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
BAKANLIK: 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, ölenlere rahmet diliyoruz. Burada ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir iş yeri. İtfaiyeden aldığımız bilgiye göre yangın ikinci katta başlıyor, üst kata sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler iş yerinde var, o dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına döndü” dedi. 

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