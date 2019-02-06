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5 İlde daha Cumhur İttifakı

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5 İlde daha Cumhur İttifakı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün yeniden bir araya geliyor. Erdoğan’ın, görüşmede Bahçeli’ye, “Kars, Iğdır, Isparta, Tokat ve Kütahya gibi illerde de ittifak” teklif edebileceği belirtiliyor.

Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasının ardından yapılması gereken ne ise parti grubu olarak yapacaklarını belirterek “Cumhur İttifakı olarak sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız” dedi.

TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Şu anda paylaşamayız” diye konuştu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile büyük bir ihtimalle bugün görüşeceklerini açıkladı.

İki liderin belediye başkan adaylarının YSK’ye son teslim tarihi olan 19 Şubat’tan önce bir kez daha buluşması, siyasi kulislerde “Cumhur İttifakı genişliyor mu?” sorularını da beraberinde getirdi.

Bahçeli, kasım ayındaki il başkanları toplantısında, “Millet İttifakı büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde Cumhur İttifakı’nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız. MHP milleti için vardır, üstüne düşeni yapacaktır” demişti.

CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nda da geçen hafta, işbirliği yapılacak iller açıklanmıştı. İki parti toplam 27 ilde işbirliği yapacak. CHP ile İyi Parti’nin işbirliği yapacağı iller arasında, 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı Kars ile yine aynı seçimlerde MHP’nin az bir farkla HDP’ye kaptırdığı Iğdır ile MHP’nin elinde bulundurduğu Isparta, Kütahya, Tokat gibi iller de bulunuyor.

İki liderin görüşmesinde de CHP ve İyi Parti’nin işbirliği kapsamına aldığı bu illerin “yeniden gündeme geleceği” belirtiliyor. Erdoğan’ın, görüşmede Bahçeli’ye, “özellikle Kars, Iğdır, Isparta, Tokat ve Kütahya gibi illerde de AKP ile MHP arasında ittifakın gündeme gelebileceğini ifade edeceği” dillendiriliyor

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