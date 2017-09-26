  • BIST 102.270
  • Altın 149,533
  • Dolar 3,5485
  • Euro 4,2033
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASon dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

5 ilde 2 bin 500 polisle eş zamanlı operasyon!

»
5 ilde 2 bin 500 polisle eş zamanlı operasyon!
ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. '15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler' adı verilen adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis ile 211 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, he

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te 211 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordine ettiği 'Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Operasyonu'na Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şubelerinden 2 bin 500 polis katıldı. Polisler, bazı adreslere tırmanarak girerken, direnişin görülebileceği adreslere ise özel harekat polisleriyle gidildi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, detektör köpeklerle didik arama yaptı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri ve drone de havadan destek verdi. 

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP 

Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da izledi. Seydioğlu'nun beraberinde Adana'ya gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerde inceleme yapan Emniyet Müdürü Yıldız, Adana'da uyuşturucuyu kazıyacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.  Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu: PKK, Barzani'ye saldıracak25 Eylül 2017 Pazartesi 14:44
  • Edirne'de 1 ton tarihi geçmiş ilaç toplandı25 Eylül 2017 Pazartesi 14:41
  • Hafriyat kamyonu devrildi25 Eylül 2017 Pazartesi 14:39
  • Trabzon’a, yapay 3 yeni Uzungöl25 Eylül 2017 Pazartesi 14:33
  • iPhone X bilerek mi bekletiliyor?25 Eylül 2017 Pazartesi 14:30
  • Öğleden sonra altın fiyatları ne kadar oldu?25 Eylül 2017 Pazartesi 14:28
  • Terlikten esrar çıktı25 Eylül 2017 Pazartesi 14:27
  • Son dakika... Sancaktepe'de askeri bölgede yangın25 Eylül 2017 Pazartesi 14:25
  • Son dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı25 Eylül 2017 Pazartesi 14:22
  • Habur'da bugün...25 Eylül 2017 Pazartesi 13:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim