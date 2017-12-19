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"5 Gün İçinde Savaş Tekrar Başlayacak"

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"5 Gün İçinde Savaş Tekrar Başlayacak"
IKBY Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, Kerkük-Musul vilayetlerini birbirine bağlayan Peşmerge denetimindeki noktalara saldırmak istediğini iddia etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere saldırmak için hazırlık yaptığını iddia etti.

Güvenlik Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat bilgileri, son 5 gün içerisinde Irak ordusu, Haşdi Şabi ve federal polisin Güver-Dibis-Dibege- yol hattına saldırmak için güç takviyesi yaptığını gösteriyor." denildi.

Açıklamada Irak merkezi hükümetiyle herhangi bir çatışmaya girilmemesi için Peşmerge güçlerinin ekim ayında Musul'un Mahmur ilçesinden çekildiği belirtilerek, Bağdat yönetimine provokatif eylemlerden vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Kerkük ve Musul vilayetlerini birbirine bağlayan stratejik konumdaki Güver-Dibis-Dibege yol hattının büyük bir kısmı Peşmerge güçlerince kontrol ediliyor.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim tarihinde Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamak için askeri operasyon düzenlemiş, Peşmerge güçleri çatışmadan söz konusu yerleri teslim etmişti.

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