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5 ESKİ CUMHURİYET ÇALIŞANI TAHLİYE EDİLDİ!

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5 ESKİ CUMHURİYET ÇALIŞANI TAHLİYE EDİLDİ!
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar vermesinin ardından Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik Kandıra Cezaevi'nden tahl

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yedi eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerine karar verdi. Emre İper hakkında ise onama kararı verilirken Ahmet Şık’ın örgüte yardım iddiasıyla aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozularak, örgüt propagandası, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamaktan yargılanması gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararının ardından Cumhuriyet gazetesinin beş eski çalışanı Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. 

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