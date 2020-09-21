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5 aylık hamile Meryem Uzerli: "Kimse kimseyi yargılamasın"

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5 aylık hamile Meryem Uzerli: "Kimse kimseyi yargılamasın"
5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, "Çocuk Allah’tan bir hediye, kimse kimseyi yargılamasın" dedi.

Amerikalı sevgilisinden 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel yıldız, " Tek başına çocuk büyütmenin zorlukları neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herkesin hayatı farklı. Kendi adıma konuşabilirim. Benim içimde hep; ne olursa olsun Allah yanımda ve ben bunu bir şekilde başaracağım hissi vardı. Çocuk Allah’tan bir hediye ve insan olarak başka bir insanı dünyaya getirmek bir mucize. Bu konuda kimsenin kimseyi yargılamaması lazım. Günah olur. Sadece sevgi, güç ve inanç olmalı. Şükretmek beni o kadar güçlendirdi ki başka sesler, başka düşünceler beni aşağıya çekmedi. Sen Allah’tan gelen mucizelere izin verirsen hayat da sana farklı kapılar açıyor."

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