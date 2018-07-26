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5 Atatürk 1 İnönü daha gidiyor!

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5 Atatürk 1 İnönü daha gidiyor!
Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu millet bahçelerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu millet bahçelerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Taslak çalışmaya göre 17 ilde, 28 millet bahçesi yapımı planlanırken, yaklaşık 3 milyar liralık harcama öngörüldü.

İstanbul’da Validebağ, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma’nın da aralarında olduğu 11 millet bahçesi planlanırken, Ankara için Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı belirlendi. Yetkililer millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler.

14 STADYUM ALANI DÖNÜŞECEK

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, öncelikle 14 stadyum 3 ay içinde millet bahçesine dönüştürülmek üzere projelendirilecek. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle: “Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı.”

Millet bahçesine dönüştürülmek üzere projesine başlanması planlanan yerler ise şöyle: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya.

Türkiye’de bir süredir, Atatürk ve İnönü adını taşıyan statlar kapatılıyordu. Bazı statlar yıkılıp yenileri yapılıyor ancak eski adı Atatürk olan statlara başka isimler veriliyordu.

Millet Bahçesi yapılması öngörülen 5 Atatürk stadı ve 1 İnönü stadı ismi de tarihe karışacak.

Kaynak: ODATV

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