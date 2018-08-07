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45 yaşındaki Essam Al-Hadary milli takımı bıraktı

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45 yaşındaki Essam Al-Hadary milli takımı bıraktı
FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olan Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary, milli takımı bıraktı.

Al-Hadary, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "22 yıl, 4 ay, 12 gün sonra eldivenlerimi asma zamanının geldiğini düşünüyorum. Formasını 159 kez giydiğim Mısır Milli Takımı'nın görülmemiş başarılarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

1996'da başladığı profesyonel kariyerinin çoğunu ülkesinin kulüplerinde geçiren Al-Hadary, Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda 4 şampiyonluk yaşadı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Suudi Arabistan'a karşı 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkan Al-Hadary, Kolombiyalı Faryd Mondragon'a ait rekoru (43 yaş, 3 gün) kırmış ve turnuva tarihinin en yaşlı oyuncusu olmuştu.

 

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