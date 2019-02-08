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45 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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45 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar" dedi.

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