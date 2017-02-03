45 kilo verdi, yüzük taktı

Oyuncu Ümit Erdim ile sevgilisi Seda Çınar nişanlandı.

Bir yılda 45 kilo veren Ümit Erdim, sevgilisi Seda Çınar'a, yılbaşı gecesi sosyal medya üzerinden 'Ben olsam benimle evlenirdim' mesajı atarak evlenme teklif etmişti. Çınar ise 'Ben olsam 'evet' derdim' yanıtını vermişti. Erdim ile Çınar, önceki gece evliliğe ilk adımı attı.

Aile arasında yapılan nişanda pasta kesen ikili, düğünlerinin yaz aylarında olacağını söyledi.

Ümit Erdim, nişanlandığını paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Erdim, fotoğrafa, 'Sen ol da; ister yar ol, ister yara...Lütfun da başım üstüne, kahrımda...' notunu düştü