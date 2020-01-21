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444 Kiloluk Pakistanlu Evlenmek İçin Kadın Arıyor

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444 Kiloluk Pakistanlu Evlenmek İçin Kadın Arıyor
‘Pakistanlı Hulk’ olarak anılan 444 kiloluk Arbab Khizer Hayat, ‘boyu boyuna’ bir eş aradığını duyurdu. Hayat, “Ağırsıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” dedi.

Devasa görüntüsüyle çizgi roman kahramanı Hulk’a benzetilen 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik ısrarları sonucu kendisine uygun bir eş arayışına girdiğini belirtti. Ancak Hayat, pek çok müstakbel gelin adayını kendi fiziksel özelliklerine uymadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hayat, “Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” ifadelerini kullandı.  

Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, “En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92’den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim” ifadelerini kullandı.

Hayat, bu kriterlere uymadığı gerekçesiyle 200-300 kadını reddettiğini de öne sürdü.

Günlük menüsü şaşırtıyor

Ülkenin kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Ününü ve devasa vücudunu çeşitli gösterileri sergilemek için kullanan Hayat; elleriyle arabaları havaya kaldırıyor, tek bir iple traktörleri, otobüsleri çekiyor.

Görünümünü korumak için bir hayli çaba sarf eden Hayat, bir günde tam dört tavuk, 36 yumurta ve üç kilo et yiyor, ayrıca beş litre süt içiyor. Pakistanlı Hulk, ABD’de profesyonel güreşçilerin yarıştığı WWE’ye katılmayı hedefliyor.

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