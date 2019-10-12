43 YILLIK KURUM KAPATILIYOR!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kapatılıyor. Milli Parklar Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanlıkları olarak dağıtılacak.

1976 yılında kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daire başkanlığına dönüştürülerek Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlanacak. Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü de kapatılarak yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Türkiye'deki doğal zenginliğin korunması için 45'i milli park, 30'u tabiat koruma alanı, 81'i yaban hayatı geliştirme sahası olmak üzere toplam alanı 3.2 milyon hektarı aşan 598 koruma alanı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

‘DERHAL YASA ÇIKARTILMALI'

TBMM Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM'ye taşıdı. “Yapılması gereken, Tabiat Varlıklarını Koruma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlükleri tek çatı altında birleştirmek ve Doğa Koruma Yasası çıkarmak” dedi.