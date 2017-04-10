Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan ve kadrosunda Mehmet Çepiç, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan, Aslı Kökçe ve Arzu Yanardağ’ın yer aldığı, ‘Kocamın Nişanlısı’, 41’inci oyununu

Tiyatronun kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirten Özay, “Yedi yaşında tiyatroya başladım. 14 yaşına kadar tiyatro eğitimi aldım. 16 yaşında ilk TRT’ de, ‘Sonradan Görmeler’ projesiyle dizlere el attım. Bu dönem konservatuarı beşinci olarak bitirdim. Tiyatro benim vazgeçilmezim, artık yaşlansam da benim hayatımda hep olacak” dedi. İlerleyen yıllarda kendi tiyatrosunu kurmak istediğini söyleyen Özay, “Tuğba Özay Çocuk Tiyatrosu istiyorum. Ya da Tuğba Özay Tiyatrosu olabilir, bunu çok isterim” diye konuştu. Tiyatroları izleyicisiz bırakmayın çağrısında bulunan Özay, “İnsana insanca anlatma sanatıdır” diye belirtti. 1965 yılında ‘Kocamın Nişanlısı’ filmiyle kamera karşısına geçen Gönül Yazar da oyunu izledi. Oyuncular oyundan sonra seyircileri selamladıktan sonra sahneyi Yazar'ı çağırdı. Yazar'ı aralarına alam oyuncular seyircileri bir kez daha selamlamış oldu. Yazar’ın filmdeki karakterini canlandıran tiyatroda canlandıran Özay, oyun sonrası sohbet etti. İkili, sahne üstünde karakter üzerine uzunca konuştu. Yazar ise eski yıllara geri dönerek, "Tuğba çok güzel oynuyor. Çok beğendim. Eski yıllara döndüm" dedi.

‘Seyirci oyunda kendini buluyor’

Çepiç, “41’inci oyun için, 41 kere maşallah. Allah nazarlardan saklasın” diyerek hem İstanbul hem de Türkiye’nin diğer illerinde çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Oyuncu, “Oyunun içinde yer alan replikler, günlük aile yaşantısı içinde meydana gelen durum ve olayları yansıtıyor olması da seyircinin oyunda kendisinden bir şeyler bulmasını sağlıyor. Tabii bu da doğal olarak izleyici sayısındaki artışı beraberinde gelmesini sağlıyor” diye konuştu.

İlk defa komedide

İlk defa bir komedi oyununda oynadığını belirten İpek Tenolcay, “Rolüme aşığım. Neredeyse Anadolu’nun bir çok iline gittik. Tabii burada ekip çok önemliydi. Bizim oyunumuz için her rol ederini ve değerini buldu diyebilirim. Herkes rolüne muhteşem adapte oldu. Tiyatro çok zor ve meşakkatli bir yolculuk. Bu süreçlerde tiyatro ve sanatseverlerin mutlak ki taşın altına ellerini koyması gerekiyor” şeklinde konuştu. Sadık Şendil’in yazdığı, Ferdi Merter’in yönettiği ‘Kocamın Nişanlısı’ karısından boşanmak üzere olan bir adamın, boşanmadan önce başka bir kadınla nişanlanması ve karısının bunu öğrenmesi üzerine boşanmaktan vazgeçmesiyle başlayan hikayesini eğlenceli bir şekilde anlatıyor.