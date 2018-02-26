40 Yıl Sonra Tekrar Soyundu!

Efsanevi Bond kızlarından İngiliz oyuncu Jane Seymour, 67 yaşında Playboy güzeli oldu. Jane Seymour, Aaron Feaver'ın objektifine verdiği pozlardan birini Instagram sayfasında paylaştı

Dört çocuk ve üç torun sahibi olan İngiliz oyuncu Jane Seymour, 67 yaşında Playboy güzeli oldu.

Jane Seymour, Instagram’daki takipçilerine Playboy dergisinin evine konuk olduğunu ve kendisiyle bir röportaj yaptığını belirterek dergi için çekilen pozlarından birini paylaşmaktan duyduğu heyecanı anlattı. 1973 yapımı James Bond: Yaşamak İçin Öldür filminde Bond kızı olan yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada kendisini geçmişte olduğundan çok daha çekici hissettiğini söyledi. Röportajdan olumlu dönüşler aldığını belirten Seymour, “Her zaman unutmayın ki gerçek güzelliği içten geliyor, o yüzden kalbinizi açın ve parlamasına izin verin!” sözleriyle kadınlara da tavsiyelerde bulundu.

Bugüne kadar 4 kez evlenen Jane Seymour’ın bu evliliklerden 4 tane çocuğu, 3 tanede de torunu bulunuyor. Güzel yıldız, daha önce 1973 ve 1987’de Playboy’da yer almıştı. Bir süredir film yapımcısı David Green ile birlikte olan Seymour, tekrar evlenmeyi düşünmediğini anlatmıştı.