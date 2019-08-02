4 VEKİLE TEKLİF GÖTÜRECEK

AKP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan’ın, AKP'de bakanlık yapmış dört isme teklif götüreceği iddia edildi.

Kurucusu olduğu AKP'den istifa ederek 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün liderliğinde yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın AKP'de bakanlık yapmış dört isme kuracağı partinin kurucular kurulunda yer almaları için teklif götüreceği öne sürüldü.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan kurucular kurulunu netleştirmeye başladı. Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Meclis’teki AKP’li milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürüten Babacan’ın, daha önce AKP hükümetlerinde bakanlık yapmış olan Erkan Mumcu, Kürşat Tüzmen, Nimet Çubukçu ve Ertuğrul Günay’a kurucular kurulunda yer almaları için teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.