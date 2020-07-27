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4 Şehit 26 yarali

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4 Şehit 26 yarali
Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken 2 otobüs şoförü de hayatını kaybetti. 10'u ağır 26 asker de yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit oldu, 2 otobüs şoförü yaşamını yitirdi, 10'u ağır 26 asker de yaralandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü yaşamını yitirdi, 10'u ağır 26 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

 

 

BAKAN AKAR VE ORG. DÜNDAR MERSİN'DE

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gitti.

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gitti.

OTOBÜS KALDIRILDI

Kazanın ardından, devrilen otobüs uzun uğraşlar sonucu vinçle olay yerinden kaldırıldı.

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