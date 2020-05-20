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4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlamasında 28 Bin Kişiye Ceza Yağdı

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4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlamasında 28 Bin Kişiye Ceza Yağdı
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 62 ilde, 368 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığı belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz."

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