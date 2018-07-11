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4. etapta zafer Rendon'un

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4. etapta zafer Rendon'un
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını, BMC Racing takımı ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun La Baule ile Sarzeau arasındaki 195 kilometrelik parkurda düzenlenen dördüncü etabı, büyük heyecana sahne oldu.

Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı Fernando Gaviria Rendon, foto finiş farkıyla 4 saat 25 dakika 1 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. 23 yaşındaki bisikletçi, ilk etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı.

Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Katusha-Alpecin takımından Alman Marcel Kittel ise üçüncü sırada etabı tamamladı.

Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 5. etabı, Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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