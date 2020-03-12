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4 Aylık Stok 10 Günde Bitti!

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4 Aylık Stok 10 Günde Bitti!
Corona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte kolonyaya olan talep arttı. Kolonyacılar 4 aylık kozmetik alkolün 10 günde tükendiğini açıkladı.

Kolonyasıyla ünlü Düzce'de üreticiler, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kullanılan kolonyanın üretimini yetiştirmeye çalışıyor.

Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla, üreticiler siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı.

Tütün ve limon kolonyasıyla ünlü Düzce'deki üreticiler, iç pazar siparişlerini yetiştirebilmek için yurt dışı satışlarını kapattı.

Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır içinde olduğu sektörde son dönemde talep patlaması yaşadıklarını söyledi.

Yorgun, "Kolonya Türklerin alışkanlığıdır. Yoğun şekilde kolonya tüketen bir toplumuz fakat koronavirüs nedeniyle dünyada da bu alışkanlık yayılmaya başladı. Gönül isterdi ki bu alışkanlık normal şartlarda yayılsın ancak virüs nedeniyle oldu. Şu anda bütün dünya kolonya kullanıyor." dedi.

"4 AY KULLANACAĞIMIZ KOZMETİK ALKOLÜ 10 GÜNDE BİTTİ"

Kolonyaya talebin yoğun olmasına karşın, kozmetik alkolü aldıkları ülkelerden mal gelmediğini, bu konuda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yorgun, şöyle konuştu:

"Stoklarımızda olan ve 4 ay kullanacağımız kozmetik alkolü 10 günde bitti. Gelmesi de sıkıntılı gibi görülüyor. Bizler elimizden geldiğince iç pazarımıza mal vermeye devam ediyoruz. Normalde 56 ülkeye ihracat yapıyorduk ama şimdi tüm ülkeler özellikle de limon kolonyası için bizi arıyor. İran, Suudi Arabistan inanılmaz mal istiyor. Üretim kapasitemiz günlük 200 bin şişe ancak şu an iki katına çıktık."

Yorgun, "Öncelikle ülkemize, iç pazara mal vereceğiz. Bu yüzden tüm ihracatlarımızı iptal ettik ve ülkemize yoğunlaştık. Önce bizim ihtiyacımız karşılanacak. Ülkemizdeki insanlara faydalı olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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