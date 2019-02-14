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4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında flaş gelişme

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4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında flaş gelişme
İstanbul Çekmeköy'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İstanbul'daki  helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara  Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak,  olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli  soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız birtakım  iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.  Önceden de ifade edildiği  üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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