3'üncü Kez Anne Olmak İstiyor!

Kıbrıs'ta çıktığı defile öncesi konuşan Çağla Şıkel üçüncü kez anne olmak istediğini söyledi.

Raşit Bağzıbağlı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına Kıbrıs'ta defile düzenledi. Organizasyonun baş mankeni ise Çağla Şıkel'di.

Etkinlik öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan güzel manken üçüncü kez anne olmak istediğini itiraf etti.

39 yaşındaki Çağla Şıkel, "Doğurmak, üçüncü kez anne olmak istiyorum. Çocuklara zaafım var. Annelik duygusu zaman zaman kadınları vuruyor. Uzun süredir istiyorum" dedi.

Çağla Şıkel'in Ocak 2015'te boşandığı popçu Emre Altuğ'dan Kuzey (8) ve Uzay (6) adlı 2 oğlu var.