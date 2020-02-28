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33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

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33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
İdlib'de Türk askerlerimize hava saldırısı yapıldı. Hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu.

Yoğun çatışmaların yaşandığı bu günlerde İdlib'ten acı haber aldık. Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı...

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

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