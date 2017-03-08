  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

32 ilde dev FETÖ operasyonu!

»
32 ilde dev FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında ByLock kullanıcıları ve TSK'dan sorumlu sözde sivil imamlar da bulunuyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hürrem Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma!07 Mart 2017 Salı 13:26
  • 3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.07 Mart 2017 Salı 13:17
  • Genç adamın katili, kardeşi çıktı!07 Mart 2017 Salı 13:07
  • İstanbul için bahar havası sona eriyor!..07 Mart 2017 Salı 13:02
  • 1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!07 Mart 2017 Salı 13:00
  • 'Bir anlık dalgınlık'la gelen ölüm!..07 Mart 2017 Salı 12:52
  • Bakan Fikri Işık'tan 'Bedelli askerlik' açıklaması!07 Mart 2017 Salı 12:46
  • Musul Başkonsolosluk binamız teröristlerden geri alındı!07 Mart 2017 Salı 12:44
  • ABD, Rus ve Türk Genelkurmay Başkanları Antalya'da07 Mart 2017 Salı 12:43
  • Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Atatürkçü, Kemalist' çıkışı!..07 Mart 2017 Salı 12:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim