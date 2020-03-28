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314 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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314 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında özellikle sosyal medyada yer alan manipülatif haber ve paylaşımlar nedeniyle harekete geçen başsavcılıklar, 314 kişi hakkında işlem yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik rencide edici davranışlarda bulunanları da takibe alan savcılıklar, bu nedenle de 7 kişi hakkında soruşturma yürüttü. Soruşturmalar sonrasında bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Karantina şartlarına uymayanlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Savcılıklar, Kovid-19 nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma yürüttü. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrole hükmedildi.

ANKARA'DA 31, İSTANBUL'DA 18 KİŞİYE İŞLEM

Ankara'da bu konular nedeniyle işlem yapılan sayısı 31, İstanbul'da ise 18 oldu. İstanbul'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında ise dava açıldı.

Böylece, başsavcılıkların ülke genelinde 372 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmalarla karantina şartlarına uymama, rencide davranış, manipülatif haber
ve paylaşım, stokçuluk, kaçak maske ile dezenfektan gibi nedenlerden dolayı 3 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, 21 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Diğer şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı, diğerleri hakkında çeşitli kararlar verildi.

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