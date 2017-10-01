300 kilo ağırlığında yataktan kalkamıyor

Samsun’da 300 kilo ağırlığında ve yüzde 92 engelli 54 yaşındaki Metin Elibol, kilolarından dolayı yataktan kalkamıyor ve engelli maaşının bağlanmasını istiyor.

Havza ilçesinde yaşayan 300 kilo ağırlığındaki Metin Elibol, tuvalet ihtiyacını bezlenerek giderebiliyor. KOAH, astım, kalp yetmezliği, obezite hastası olan Elibol, nefes alabilmek için sürekli solunum cihazı kullanıyor. Yüzde 92 engelli raporu bulunan Elibol, engelli maaşının bağlanmasını istiyor.



Kilo ve hastalığından dolayı yatağından kalkamayan Metin Elibol, "Ben yatalağım. Yüzde 92 ağır engelli raporum var. Engelli maaşım bağlanmıyor. Oğlum bakım paramı alıyor diye engelli maaşım bağlanmıyor. Evde 7 nüfus var. Dolabım boş. Yetkililerden yardım istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. 300 kilo geliyorum. Yerimden kalkamıyorum. KOAH, tansiyon, obez, solunum yetmezliği, kalp hastasıyım. Engelli maaşımın bağlanmasını istiyorum. Fenalaştığım zaman obez ambulansı geliyor. Benim için özel branda yaptılar. İtfaiyeciler geliyor. Brandayla evden indiriyorlar beni. Tuvalete gidemiyorum. Bezleniyorum. Bakımımla çocuklarım ilgileniyor. Bakım paramı oğlum alıyor. O da o parayla kendini geçindiriyor. Bakkala borcum var. Belediyeden arada un veriyorlar. Bakkala borcum var. Elektrik su borcum var. İftira attılar bana. 7 ay cezaevinde yattım. Beraat ettim. Astım KOAH hastalığından bir de ilaçlardan kilo alıyorum. Fazla yemek yemiyorum" dedi.

Daha önce bir olaydan cezaevine girip yargılanan Elibol, dava sonucu beraat etmişti.