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30 bin TL’lik bebek hediyesi

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30 bin TL’lik bebek hediyesi
5,5 aylık hamile olan Azra Akın’a eşinden büyük jest... Atakan Koru, tescilli güzele tektaş yüzük hediye etti.

5,5 aylık hamile olan Azra Akın’a eşinden büyük jest... Atakan Koru, tescilli güzele tektaş yüzük hediye etti.

Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan tescilli güzel Azra Akın’a eşi Atakan Koru’dan pahalı hediye! Akın’a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak eşine özel tasarım tektaş yüzük hediye etti.

Bugünlerde eşinin memleketi olan İpsala’da vakit geçiren Akın’ın damla pırlanta yüzüğünün fiyatının yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenildi.

Tescilli güzelin, pahalı hediyesi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafta ortaya çıktı. Gün batımında çektirdiği fotoğrafıyla çok sayıda beğeni alan Azra Akın, hamilelik dönemi boyunca doğal beslenmeye önem veriyor.

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