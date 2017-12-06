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3 Yıllık Evliliği Bitti!

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3 Yıllık Evliliği Bitti!
7 Şubat 2014’te evlenen Ece Sükan ile Ümit Benan, boşandı. Çiftin üç yıllık evliliği tek celsede bitti.

Sükan’ın 27 Ekim’de “evlilik birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle açtığı dava dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davaya katılan ikili, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini, birbirlerinden tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadıklarını beyan etti. Mahkeme, tarafların talebi doğrultusunda boşanmalarına karar verdi.

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