3 yıl sonra IŞİD'ten kurtarıldı.

Irak güvenlik güçleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını IŞİD'ten geri aldı.

Musul Operasyonları Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, valilik ve Türkiye Başkonsolosluğu dahil bazı resmi binaların IŞİD’den alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca onlarca IŞİD’linin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a konuşan operasyonu yürüten önemli isimlerden Necm Cuburi, “Operasyon gece saat 01.00’de başladı. Gözle görülür bir ilerleme sağlandı. Bölgede kontrolün sağlanmadığı 2 resmi bina kaldı” dedi.

Cuburi, halen 900 IŞİD’linin Musul’da olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Ortak Güçler Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, arama tarama faaliyetlerine başlandığını, valilik binasına Irak bayrağı çekildiğini belirtti.

Tuğgeneral Yahya Resul, “3 canlı bomba ile onlarca IŞİD’li öldürüldü. Örgütün kayıpları karşısında verdiğimiz kayıplar çok az” dedi.

REHİN ALMIŞLARDI

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu 11 Haziran 2014’te IŞİD tarafından yapılan baskınla ele geçirilmişti.

Özel harekat polisleri tarafından korunan konsolosluk binasına IŞİD’liler militanları tarafından yapılan baskında Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi rehin alınmıştı.

Daha sonra serbest bırakılan 49 konsolosluk çalışanı, 20 Eylül 2014’te Türkiye'ye giriş yaptı.