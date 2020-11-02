3 yaşındaki Elif'i kurtaran Muammer Çelik o anları anlattı!

3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik, o mucize anlarını anlattı. Çelik, "O anda ben Elif'in yüzünü temizlemek için elimi uzattığımda Elif benim parmağıma yapıştı. Elif benim parmağımı hiç bırakmadı" dedi.

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, o anları Haber Global'e anlattı.

"BURANIN MÜJDESİ ELİF'Tİ, ASIL KAHRAMAN OYDU"

Çelik'in açıklamaları şöyle: "Siz nasıl bana teşekkür ediyorsanız ben de Elif'e teşekkür ediyorum. Buranın müjdesi Elif'ti, asıl kahraman oydu. Biz İBB İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 3 gün önce buraya geldik. Dün akşam saat 09:00 itibarıyla ben burada görev aldım. Daha önce de annesi ve iki çocuğunu çıkartmıştık. Babası orada Elif'in de olduğun söylemişti. Müdürmüz bura için özellikle ihtimam göstermemizi söylediler. Çocuk olunca başka oluyor.

"ÖNCE VEFAT ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK, ELİMİ UZATTIĞIMDA PARMAĞIMA YAPIŞTI, HİÇ BIRAKMADI"

Önce anne ve kızlarının çıktığı bölümü taradık, sonra sabaha karşı da Elif'in odasına ulaştık. Zeminin tamamen indiğini, burada hilti ile çalışılamayacağını bildiğimiz için ince bir çalışma sürdürdük. Elif'i gördüğümüzde, öncelikle vefat ettiğini düşündük, baya üzüntü duyduk. Hatta ben ekibe battaniye getirin arkadaşlar dedim. O anda ben Elif'in yüzünü temizlemek için elimi uzattığımda Elif benim parmağıma yapıştı. Elif benim parmağımı hiç bırakmadı. O parmakla sağlık ekibine kadar gittik.

"ENKAZDA HİÇ KONUŞMADI, PARMAĞIMA TUTUNARAK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ, KENDİSİNİ KURTARDI"

Elif şimdi iyiymiş, haberini aldım. Onu çok ama çok öpüyorum. Enkazdan çıkarttığımda da bu sevinci bana yaşattığı için öptüm. İnşallah ziyaretine gideriz, görürüz. Bir kez daha sarılır öperiz.

Elif enkazda hiç konuşmadı. Elif parmağıma tutunarak yaşadığını söyledi, kendisini kurtardı. Zemin orada tamamen sıfırdı. Hiltilerle çalışamadık. Çekiçler, küçük küreklerle çalışıyoruz. Üst zemini bu şekilde kırdık.

Elif'e teşekkür ediyorum. Asıl kahraman bence Elif. Sağsalim ailesine kavuştu.

Aldığımız bilgiye göre enkaz altında 5-6 kişinin daha olduğunu düşünüyoruz. Bu tür yerlerde ümidinizi asla kaybetmeyin. Çok değişik mucizeler olabilir."