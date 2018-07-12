3 ülkeden 6 kulüp Vida'yı istiyor!

Beşiktaşlı yöneticiden Vida transferi hakkında açıklama geldi: Vida’yı İtalya, İspanya ve İngiltere’den 6 kulüp istiyor.

Dünya Kupası’ndaki performansıyla birçok kulübün transfer listesine giren Domagoj Vida konusunda Beşiktaş yönetiminden Akşam’a özel açıklama geldi. Bu konudaki haberlerin doğru olduğunu belirten yönetim, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: Vida’nın Hırvatistan karşısındaki performansı, bir takıma uyum sağladığında neler yapabileceğini de gösteriyor. Geçen sezon Beşiktaş’a geç katıldı ve uyum sorunu yaşadı. Rusya’daki performansı bu sezon kalırsa çok daha yararlı olacağını gösterdi. Bu açıdan da son derece mutluyuz.

‘İLLE DE SATALIM’ DEMİYORUZ

Vida’ya şu anda resmi veya gayri resmi birçok kulübün ilgisi var. İngiltere, İspanya ve İtalya’dan resmi teklifler var. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu 3 ülkeden 6 kulübün menajerler aracılığıyla girişimleri oldu. Şu ana kadar verilmiş en yüksek fiyat 15 milyon euro. Ancak biz bu rakama razı değiliz. Daha yüksek bir beklentimiz var. Fiyatın en azından 20 milyon euroyu göreceğini düşünüyoruz. Ancak ‘İlle de Vida’yı satacağız’ diye bir düşüncemiz yok. Oyuncumuzun bu konudaki görüşleri de belirleyici olacak.

GÜNEŞ’İN İTİRAZ ETMESİ DOĞAL

Vida’nın biz gittiği her kulüpte ve her ligde başarılı olacağını düşünüyoruz. Ancak böyle bir transferin olması için sadece kulübün değil, oyuncunun da rızası gerekiyor. Vida’nın oturup, teklifleri değerlendirmesi ve kararını bize bildirmesi lazım. Dünya Kupası’nda olduğu için şu ana kadar böyle bir imkan olmadı. Dünya Kupası dönüşünde kendisiyle detaylı şekilde bunu değerlendiririz. Şenol Hoca’nın Vida’yı takımda tutmak istemesi kadar doğal bir şey yok. Böyle bir oyuncuyu kim istemez.