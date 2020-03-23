3 Kamu Bankası Kredileri Erteledi

Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken 3 banka konuyla ilgili işletmelere ve bireylere mücadele destek paketlerini sundu.

Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken 3 banka konuyla ilgili işletmelere ve bireylere mücadele destek paketlerini sundu. Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemlerini firmalara ilave kredi limiti tahsis edileceğini ifade ederek duyurdu. Buna göre Ziraat Bankası'nın 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelendi. Öte yandan Vakıfbank da 9 maddelik destek paketini açıkladı. Paket içinde kredi yapılandırmadan, kredi ödemelerinde esneklik sağlanmasına kadar birçok madde bulunuyor.

Halkbank da hem bireysel hem de firmaların kredi ödemelerinde erteleme yapılacağını duyurdu. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'dan, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" dedi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.

Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."