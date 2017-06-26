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3 günde 220 bin araç giriş yaptı

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3 günde 220 bin araç giriş yaptı
MUĞLA'nın turizm cenneti Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile tatilcilerin akınına uğrarken, 3 gün içinde 220 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi.

Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte Bodrum'a 4 kilometre uzaklıktaki Kaynar Mevkii girişindeki denetim noktasında, düzenli olarak polis ve jandarma tarafından kontroller yapılırken, Mobese kameraları ilçeye giren araçları kayıt altına aldı. Son 24 saatte Bodrum ilçe merkezine büyük bölümü otomobil 79 bin 661 aracın giriş yaptığı belirlendi. Bayram tatilinin başlamasından bu yana fgeçen sürece ilçeye giriş yapan araç sayısı 220 bine ulaştı. Bu rakamın tatil bitinceye kadar 250 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.

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