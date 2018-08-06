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3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı

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3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.

Spor Toto Süper Lig 9 Ağustos Cuma günü Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için büyük gelir kaynağı olan forma ve kombine satışlarında son durum belli oldu.

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından forma ve kombinelere adeta hücum eden sarı-lacivertliler, takımlarını yalnız bırakmadı.

F.BAHÇE ZİRVEDE
67 bin forma, 39 bin 350 adet de kombine satışı gerçekleştiren Kanarya, bu alanda zirvede yer alıyor.

CİMBOM FORMA SATIŞLARINDA GERİDE KALDI
32 bin kombine, 60 bin adet de forma satan Beşiktaş'ta taraftarlar en çok siyah formaya ilgi gösterdi.

35 bin 600 adet kombine satışı gerçekleştiren son şampiyon Galatasaray, forma satışlarında rakiplerinin gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 48 bin adet forma sattı.

 

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